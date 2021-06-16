تعليم الإنجليزية لمنسوبي الجهات الحكومية

دورات افتراضية
وشرعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تقديم دورات افتراضية لتطوير اللغة الإنجليزية لمنسوبي الهيئة 2021، حيث تتولى إدارة الأداء وتطوير الكفاءات في الهيئة جمع وتحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم وبناء المشاريع والخطط التدريبية والتطويرية للموظفين وتنفيذها وذلك بهدف تحسين مستوى القوى العاملة في الهيئة بشكل مستمر وتحقيق أهدافها، لذلك تسعى الهيئة للتعاقد مع جهة متخصصة في تدريب وتطوير اللغة الإنجليزية لمنسوبي الهيئة بحيث تكون مسؤولة عن توفير البرامج التدريبية الافتراضية والتي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في معاهد وجامعات عالمية متخصصة في تطوير اللغة الإنجليزية.
مستوى التحصيل
وأطلقت مبادرة مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى تطوير وتعلم اللغة الإنجليزية في التعليم العام في مجالات القراءة والكتابة والمهارات الأساسية والمتقدمة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب وإتقانهم للغة الإنجليزية والتي باتت مطلبا أساسيا، وذلك من خلال إنشاء مركز مختص يعتمد على مبدأ البحث والتطوير المستمر ويقدم الدراسات والحلول التطبيقية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية وخبراء مختصين في ذات المجال.
أهداف مبادرة تطوير تعليم اللغة الإنجليزية
تطوير تعليم وتعلم مهارات اللغة الإنجليزية في التعليم العام والخاص
رفع مستوى المعايير التعليمية لتعليم وتعلم الطلاب في مجال اللغة الإنجليزية
تطوير شامل للمواد التعليمية والبرامج التطبيقية للتعليم اللغة الإنجليزية
تلبية وتحقيق متطلبات مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل
رفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية وتطوير عمليات التعليم والتعلم
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