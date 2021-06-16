إصلاح تسرب الـ3 أشهر

عسير : ضبط وافدين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين مخدر صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 06 ذو القعدة 1442 هـ 06 ذو القعدة 1442 هـ

50% زيادة تكلفة السياحة الداخلية عن الخارجية شهدت أسعار رحلات السياحة الداخلية والخارجية تفاوتا في الأسعار، حيث سجلت عروض الرحلات الداخلية في المملكة أسعارا مرتفعة بنسب تصل... الدمام : زينة علي والباحة: مشعل الغامدي والأحساء: عدنان الغزال الدمام : زينة علي والباحة: مشعل الغامدي والأحساء: عدنان الغزال 06 ذو القعدة 1442 هـ 06 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> %70 زيادة الإقبال على مالديف جدة يتجه سكان وزوار جدة لقضاء أوقات صيفية على شواطئ البحر الأحمر انطلاقا من حي أبحر إلى شبه جزيرة بياضة التي تسمى بمالديف جدة والمعروفة... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

التأمينات والتقاعد: لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات والمعاشات أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج الذي وافق عليه مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

1400 مزرعة جديدة للزكاة أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«دوت الخليج»، زيادة... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

مدرسة القيادة بعد الانتظار الطويل: شاكرين تعاونكم بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «دوت الخليج» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد... أبها: جوهرة الشهراني أبها: جوهرة الشهراني 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

الأربعاء الأطول نهارا والأقصر ليلا كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ،... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 05 ذو القعدة 1442 هـ 05 ذو القعدة 1442 هـ

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