8 إصابات لعائلة بدائري الطائف

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني.
وأضاف: عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به 8 إصابات من عائلة واحدة؛ انقلبت مركبتهم مما عرض العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.
وتابع الثبيتي، أنه بعد التنسيق مع الجهات الصحية تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
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