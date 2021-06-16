مجلس الوزراء يقر دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ضوابط الحج

وفي مستهل الجلسة، تطرّق المجلس إلى ما شرّف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وما توليه من الرعاية الدائمة والعناية التامة بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وإقامة شعيرة الحج وفق أعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة لحمايتهم، وليؤدوا مناسكهم في بيئة آمنة وصحية، ومنها ما صدر من الضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية لحج هذا العام 1442هـ، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، والاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، وما اشتملا عليه من تأكيد للعلاقات الثنائية، ودعمها وتعزيزها على الأصعدة كافة.

مباحثات مع عدة دول

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض مجمل المباحثات والمشاورات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية؛ مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوطيد علاقاتها الثنائية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والسعي حثيثاً في حل النزاعات ومعالجة الأزمات؛ ما يعكس اضطلاعها بدورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، والقيادي والتنموي بالمنطقة.

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، إعلان السلام في أفغانستان الذي وقعه كبار العلماء من جمهوريتي باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة، بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية، ومن شأنه تمهيد الطريق لحل الأزمة الأفغانية التي طال أمدها، من خلال المفاوضات بين الفئات المتقاتلة، ونبذ كل أعمال العنف والتطرف بمختلف أشكالها وصورها.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين والعراق.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- الموافقة على انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية مستقلة.

- الموافقة على إنشاء أكاديمية باسم " أكاديمية مهد الرياضية "، تُعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها.

- تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة، والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ صدور القرار- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ( 40152 ) وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ.

- دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.

- اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، وجامعة الباحة.

- الموافقة على ترقية سعود بن هريسان بن مصلح العنزي إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة 15 بأمانة المدينة المنورة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.