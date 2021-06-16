شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : «اتفاق الرياض» ضروري لأمن واستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأميركية، أنها نرحب بجهود المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأضافت الخارجية الأميركية: تنفيذ اتفاق الرياض ضروري للأمن والاستقرار والازدهار في اليمن
محمد يوسف
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