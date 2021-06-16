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أمريكا : «اتفاق الرياض» ضروري لأمن واستقرار اليمن

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأميركية، أنها نرحب بجهود المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضافت الخارجية الأميركية: تنفيذ اتفاق الرياض ضروري للأمن والاستقرار والازدهار في اليمن

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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