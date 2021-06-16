ضبط وافدين بحوزتهما 618 قرص إمفيتامين مخدر في عسير

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الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة عسير، وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر ومبلغ مالي (9480) ريالًا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضبط وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر، ومبلغ مالي (9480) ريالًا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.