شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. 3 جهات تكافح عشوائية الباعة والمخالفات بحي السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة للجنة المشتركة والمكونة من صحة الشرقية وبلدية وسط الدمام وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، بحي السوق عن تحرير 15 مخالفة صحية تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وتحرير 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية، وإغلاق منشأتين لعدم امتثالهما للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ، وذلك خلال جولة شملت 140 منشأة تجارية وغذائية.

وتم، خلال الجولة، رصد 6 شقق سكنية مخالفة ضمن جولات اللجنة على مساكن العمال، كما تم رفع أكثر من 53 بسطة مخالفة وذلك في إطار جهود البلدية للحد من ظاهرة البيع الجائل وتحسين المنظر العام، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة عدد من عربات البيع الجائل، ورصد المخالفات بحق المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في عدم الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات الصحية في عدد من المحلات، إضافة إلى رصد عدد من البائعين الجائلين والذين قاموا بإخفاء العربات عند تواجد اللجنة، وتمت مصادرة جميع العربات، بالإضافة إلى وجود عدد من أصحاب المحلات المخالفة قاموا بإغلاق المحلات.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن الجولة استهدفت حي السوق لكثرة العمالة بالموقع، مشيرًا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات منها عدم ارتداء الكمامة، وعدم التقيد بالتباعد في المنشآت الخاصة والمنشآت التجارية، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات والزيارات هو تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بها من قبل المنشآت وأفراد المجتمع، مشددًا على استمرار هذه الجولات في الأيام القادمة.

من جهتها، أكدت بلدية وسط الدمام‬ استمرار جهودها بإزالة البسطات العشوائية المخالفة من الفواكه والخضار والتي يتم تخزينها في بيئة ملوثة وغير صحية قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الجميع، ويأتي ذلك في إطار مساعي البلدية في الحد من ظاهرة البيع الجائل، إضافة إلى جولاتها بالمنطقة المركزية، موضحة أنه يتم خلال هذه الجولات ضبط الشقق المخالفة للأنظمة وتحويلها إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، ويتم إغلاق الشقق والمطعم وإتلاف المواد غير الصالحة للاستخدام والعمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت البلدية تكثيف حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين ومساكن العمال في المنطقة المركزية بوسط الدمام، بمشاركة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وذلك في إطار جهود البلدية في معالجة مظاهر التلوث البصري والبيئي والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي في الأسواق، والوقوف على كافة الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.