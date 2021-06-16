العباسي: كود البناء لن يجعل فاتورة شراء المباني مرتفعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس الجمعية السعودية للعمران، الدكتور غازي العباسي، أن كود البناء يعد ضمانًا للحد الأدنى من الجودة، وستكون هناك رقابة مباشرة لجهات معتمدة أثناء مرحلتي التصميم والبناء، فضلًا عن رفع كفاءة المباني.

ترشيد:

وتابع، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن كود البناء سيكون له دور في الترشيد، ولن تكون فاتورة شراء المباني مرتفعة، مع توفير ضمان مدى الحياة بوجود تأمين على المباني لحماية الأسر والاقتصاد الوطني.

كود البناء:

وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حددت تاريخ 1/ 7/ 2021، موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.



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