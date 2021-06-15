الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

النقل ترصد 9340 مخالفة وتحذر من المنشآت أو الأفراد غير المرخصين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للنقل على عدم التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل.

تحذيرات:

كما شددت النقل، في تغريدة لها عبر تويتر، على ضرورة عدم التوقيع على مستندات إضافية كالتوقيع على سندات لأمر، أو الشروط غير النظامية في عقود تأجير السيارات.

وتنفذ الهيئة العديد من الحملات الرقابية المشتركة للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة النقل في جمع أنحاء المملكة، حيث رصدت 9340 مخالفة خلال جولاتها.

بلاغات:

ولفتت إلى أنه للبلاغات والشكاوى يمكن الاتصال بالرقم ٩٣٨.



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