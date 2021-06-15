شكرا لقرائتكم خبر 196 جهة وجمعية وشخصية إسلامية في العالم يؤيدون قصر الحج على المواطنين والمقيمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيدت 196 جهة من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية يمثلون نحو 56 دولة حول العالم قرار المملكة قصر حج هذا العام 1442هـ على حجاج الداخل، وتوجه المملكة بهذا الشأن.

وفيما يعبر الرقم عن تأييد كبير للقرار، الذي ينطلق من حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم، أكدت وزارة الحج والعمرة في بيان السبت الماضي أن حكومة المملكة تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضا، ولذا فقد حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.

أبرز الدول وعدد الجهات







27 إندونيسيا



23 بنجلاديش



13 تايلاند



12 ماليزيا



9 إثيوبيا



7 اليمن



7 الفلبين



7 باكستان



6 الكاميرون



6 كازخستان



6 الهند



6 تشاد



5 أستراليا



5 لبنان



4 السودان



3 موريشيوس



3 ناميبيا



3 زيمبابوي



2 الأرجنتين



2 تركيا



2 أمريكا اللاتينية والكاريبي



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