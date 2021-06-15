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محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجل عدي دباغ (43 و84) وياسر حمد (45+4) أهداف الفوز لمنتخب فلسطين.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.
حصلت على المركز الثالث.. فلسطين تتغلب على اليمن بثلاثية نظيفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-16
حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجل عدي دباغ (43 و84) وياسر حمد (45+4) أهداف الفوز لمنتخب فلسطين.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:00 AM
حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد يوم الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وسجل عدي دباغ (43 و84) وياسر حمد (45+4) أهداف الفوز لمنتخب فلسطين.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.
، حصلت على المركز الثالث.. فلسطين تتغلب على اليمن بثلاثية نظيفة ،
المصدر : الخليج 365
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