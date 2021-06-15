، وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"



وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.