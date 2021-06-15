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محمد بن مسعود - الدمام - قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.
وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"
وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.
وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسياأحمد سرور الخليج 365 2021-06-15
قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.
وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"
وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:28 PM
قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.
وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"
وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.
، وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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