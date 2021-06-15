، بثلاثية في مرمى "أوزبكستان" .."الأخضر السعودي "يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال ،

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واصل الأخضر السعودي تقديم نتائجه الرائعة مساء اليوم بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة حافظ بهما المنتخب السعودي على صدارة مجموعته.
أهداف المباراة جاءت عن طريق سلمان الفرج في الدقيقتين 25 و33 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثالث في الدقيقة 52.
ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 8 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.
بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في ترتيب المجموعة إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.
بثلاثية في مرمى "أوزبكستان" .."الأخضر السعودي "يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديالمحمد السيّد الخليج 365 2021-06-15
واصل الأخضر السعودي تقديم نتائجه الرائعة مساء اليوم بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة حافظ بهما المنتخب السعودي على صدارة مجموعته.
أهداف المباراة جاءت عن طريق سلمان الفرج في الدقيقتين 25 و33 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثالث في الدقيقة 52.
ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 8 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.
بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في ترتيب المجموعة إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:15 PM
في ليلة حضر فيها "سلمان " و" الحسن "
واصل الأخضر السعودي تقديم نتائجه الرائعة مساء اليوم بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة حافظ بهما المنتخب السعودي على صدارة مجموعته.
أهداف المباراة جاءت عن طريق سلمان الفرج في الدقيقتين 25 و33 من عمر شوط المباراة الأول قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثالث في الدقيقة 52.
ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 8 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.
بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في ترتيب المجموعة إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.
، بثلاثية في مرمى "أوزبكستان" .."الأخضر السعودي "يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال ،
المصدر : الخليج 365
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