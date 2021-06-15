، الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تربع منتخب الإمارات على الصدارة بعد فوزه على فيتنام 3-2 يوم الثلاثاء على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز ماليزيا على تايلاند 1-0 على ملعب آل مكتوم في دبي.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.



وبهذا الفوز الثمين حصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.