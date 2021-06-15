، الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تربع منتخب الإمارات على الصدارة بعد فوزه على فيتنام 3-2 يوم الثلاثاء على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز ماليزيا على تايلاند 1-0 على ملعب آل مكتوم في دبي.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.
وبهذا الفوز الثمين حصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.
الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15
تربع منتخب الإمارات على الصدارة بعد فوزه على فيتنام 3-2 يوم الثلاثاء على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز ماليزيا على تايلاند 1-0 على ملعب آل مكتوم في دبي.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.
وبهذا الفوز الثمين حصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:56 PM
تربع منتخب الإمارات على الصدارة بعد فوزه على فيتنام 3-2 يوم الثلاثاء على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز ماليزيا على تايلاند 1-0 على ملعب آل مكتوم في دبي.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.
وبهذا الفوز الثمين حصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.
، الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.