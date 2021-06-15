، قمة "بايدن" و"بوتين" قد تستمر لـ 5 ساعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأمريكي يوجه لنظيره الروسي تحذيراً

ذكر مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن يعتزم تحذير نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة سوف ترد على أي أعمال تتعارض مع مصالحها الوطنية، وذلك خلال اجتماع سيعقد غداً الساعة الواحدة ظهراً في جنيف.

وأضاف المسؤولون أن البيت الأبيض يتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة أربع أو خمس ساعات، لكنه لا يتوقع صدور أي إعلانات ملموسة بشـأن السياسات عن الاجتماع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ويرغب "بايدن" بدلاً من ذلك، في استغلال أول اجتماع مع الرئيس الروسي لتحديد الظروف التي سترد من خلالها الولايات المتحدة على روسيا، كما أنه يعتزم البحث عن مجالات للتعاون.