- 1/3
- 2/3
- 3/3
عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.
ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.
"ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15
عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.
ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:48 PM
"هارينغتون" شاركت في حملته الانتخابية 2020
عين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) متحدثة جديدة باسمه، وهي المتحدثة الوطنية السابقة باسم الحزب الجمهوري ليز هارينغتون، بعد استقالة مساعده السابق جيسون ميللر.
ووصف "ترامب"، "هارينغتون" في بيان صحفي بأنها "مقاتلة"، وكان لها دور فعال في حملته الانتخابية لعام 2020 لإعادة انتخابه رئيساً؛ بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
وتصدرت "هارينغتون" عناوين الصحف الوطنية في الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عندما زعمت بأن الرئيس جو بايدن لن يتم تنصيبه رئيسًا في 20 يناير على الرغم من أن "بايدن" كان من المتوقع أن يكون هو الفائز في اليوم السابق.
، "ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" يعين متحدثة جديدة باسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.