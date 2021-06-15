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أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الثلاثاء) فوز حزب جبهة التحرير الوطني، بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، السبت الماضي، حيث حصد الحزب 105 مقاعد من إجمالي 407.
وأوضحت "السلطة" أن قوائم المستقلين، فازت بـ 78 مقعدًا في الترتيب الثاني للكتل المتصدرة نتائج الانتخابات، وفقًا لـ"رويترز".
الجزائر .. حزب "جبهة التحرير" يفوز بأكثرية مقاعد الانتخابات البرلمانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-15
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الثلاثاء) فوز حزب جبهة التحرير الوطني، بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، السبت الماضي، حيث حصد الحزب 105 مقاعد من إجمالي 407.
وأوضحت "السلطة" أن قوائم المستقلين، فازت بـ 78 مقعدًا في الترتيب الثاني للكتل المتصدرة نتائج الانتخابات، وفقًا لـ"رويترز".
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:21 PM
المستقلون يحصدون المركز الثاني
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الثلاثاء) فوز حزب جبهة التحرير الوطني، بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، السبت الماضي، حيث حصد الحزب 105 مقاعد من إجمالي 407.
وأوضحت "السلطة" أن قوائم المستقلين، فازت بـ 78 مقعدًا في الترتيب الثاني للكتل المتصدرة نتائج الانتخابات، وفقًا لـ"رويترز".
، الجزائر .. حزب "جبهة التحرير" يفوز بأكثرية مقاعد الانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365
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