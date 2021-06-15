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ضبطت بلدية محافظة بيشة أكثر من ١٤٠٠ كرتون من المواد الغذائية حُفظت بطريقة غير صحية بأحد المستودعات الغذائية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية ومن خلال تكثيف الجولات الرقابية، تمكنت من ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية بطريقة عشوائية ويفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وعلى إثر ذلك تم مصادرة وإتلاف ١٤٨٤ كرتون منتهي الصلاحية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
وأشار "آل جلبان" إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن حملات البلدية الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات 940.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 11:40 PM
حُفظت بطريقة غير صحية في مستودع يفتقر للاشتراطات والأنظمة"بلدية بيشة" تُتلف وتصادر 1400 كرتون من المواد الغذائية الفاسدة
ضبطت بلدية محافظة بيشة أكثر من ١٤٠٠ كرتون من المواد الغذائية حُفظت بطريقة غير صحية بأحد المستودعات الغذائية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية ومن خلال تكثيف الجولات الرقابية، تمكنت من ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية بطريقة عشوائية ويفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وعلى إثر ذلك تم مصادرة وإتلاف ١٤٨٤ كرتون منتهي الصلاحية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
وأشار "آل جلبان" إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن حملات البلدية الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات 940.
، "بلدية بيشة" تُتلف وتصادر 1400 كرتون من المواد الغذائية الفاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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