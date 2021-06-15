«الأحساء» تُسجِّل أعلى درجة حرارة في السعودية.. و«السودة» الأقل

الرياض - محمد عبدالله - سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بنحو 14 درجة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل،وقمة السودة تسجل في المصايف أقل درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية».

وفي سياق آخر، قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، إن أول أيام موسم «التويبع» وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ، تبدأ غدًا الأربعاء.

وأوضح الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أننا سنعيش في «التويبع» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، إضافة إلى نزول بواكير (النخل)، وهبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية غالبًا.

وأشار الزعاق، إلى أنه في آخر «التويبع» سيبدأ الليل يأخذ من النهار؛ موضحًا أن مدته 13 يومًا، وتسميه العرب «الدبران» لأنه يقع في دبر الثريا.

وأضاف الزعاق أنه مع دخول «التويبع» ينتهي موسم نزول الأمطار على معظم الدول العربية ما عدا جنوب السعودية واليمن وسلطنة عُمان.