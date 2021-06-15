بالصور.. الهلال الأحمر ينقذ عائلة بعد انقلاب مركبتهم بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف، مساء يوم الثلاثاء، بلاغًا عن وجود انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة وذلك على الطريق الدائري بالطائف.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني.

وأضاف: «عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به ٨ إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم؛ ما أدى إلى تعرضهم لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة».

وتابع: «بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف».

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