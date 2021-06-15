المرور: إعادة الغرامة المسدَّدة بعد قبول الاعتراض بقرار الهيئة

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، إن مبلغ الغرامة المسدَّد، تتم إعادته آليًا بعد قبول الاعتراض، وذلك بعد قرار الهيئة المرورية.

وأضاف «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن إعادة مبلغ السداد تتم على نفس الحساب المسدد منه آليًا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدم المعترض بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

ووفق نظام المرور، «يجوز للمخالف الاعتراض على المخالفة، على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض»، كما «تنظر المحكمة الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته».

اقرأ أيضًا:

«مرور الحدود الشمالية» يطيح بمفحط عرعر