الدفاع المدني ينبِّه لهطول أمطار على جازان وعسير

الرياض - محمد عبدالله - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى هطول أمطار على منطقتي «جازان وعسير» وفق التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: إن تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، رجال ألمع، محايل».

كما نبهت المديرية، إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب».

وكان المركز الوطني للأرصاد أكد تأثر منطقة نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة»، بعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وذلك بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى الساعة الرابعة عصر غدٍ الأربعاء.

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