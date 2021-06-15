تسريع مشاريع البنية التحتية للنقل بمكة

وتضمنت الجولة الميدانية الوقوف على مواقف كدي وشعب عامر وموقع مبيت حافلات مشروع النقل العام، والاطلاع على التجهيزات القائمة.
وشملت الجولة الاطلاع على جاهزية مشروع الطريق الدائري الأول والتحقق من اكتمال جميع متطلبات بدء تشغيل المشروع، والوقوف على أعمال إنشاء واستكمال الجزء الغربي من الطريق الدائري الثاني. كما اطلع على الوضع الحالي لتنفيذ مشروعي استكمال تقاطعي طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، وطريق الليث مع الطريق الدائري الرابع، وجاهزية مركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد واستعدادات التشغيل الكلي مستقبلاً.
وتأتي الجولة التفقدية في إطار مهام «المركز الموحد للنقل في مكة - نقل مكة» الذي أطلق مؤخراً تحت مظلة الهيئة الملكية للعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل في مدينة مكة المكرمة، التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات قطاع النقل المقدمة لسكان وضيوف مدينة مكة المكرمة، وأن المشاريع التي تضمنتها الجولة تأتي ضمن أولويات المركز الموحد للنقل في مكة وخططه الساعية إلى تطوير قطاع النقل.
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