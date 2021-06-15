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اجتماع لدعم أبناء وبنات الشهداء والمفقودين

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عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي في الأمانة، اليوم، اجتماعا مع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي بن عبدالله الجعويني لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة التي يقدمها الصندوق.

وأكد الدكتور الحارثي أن الصندوق في مهمته التأسيسية التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير ، وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق إستراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمن يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة في هذا الشأن.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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