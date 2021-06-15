اجتماع لدعم أبناء وبنات الشهداء والمفقودين

وأكد الدكتور الحارثي أن الصندوق في مهمته التأسيسية التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق الأمير محمد بن سلمان، وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق إستراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمن يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة في هذا الشأن.
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