شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث مع نظيرته اللبنانية قضايا الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مع معالي وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية. وقدم معالي وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزيرة اللبنانية. حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذة رحاب أبوزين.