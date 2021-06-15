ماذا تفعل عند مخالطة المصابين بـ كورونا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على الخطوات الواجب تنفيذها عند مخالطة المصابين بفيروس كورونا.

إجراءات بسيطة:

وأكدت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوات ما هي إلا إجراءات بسيطة تُقلل من رحلة العناء.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك بين الخطوات، ومنها البقاء على مسافة آمنة من المصاب وارتداء الكمامة والقفازات وغسل اليدين وتطهير الأسطح.



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