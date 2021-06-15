السعودية والإمارات توقِّعان مذكرة تفاهم في أمن الطيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - واس

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج اليوم، مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة, ومثَّل الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف بن محمد السويدي في مقر الهيئة بالرياض.

تعاون ثنائي:

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن الطيران بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية، فيما تضمنت المذكرة عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات؛ لتطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في مجال النظم البرمجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة بين البلدين وغيرها من البنود الأخرى التي تعزّز التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين.



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