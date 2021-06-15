450 ألفا يسجلون لأداء الحج خلال 24 ساعة

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وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن المسار الالكتروني لحجاج الداخل استقبل 450 ألف طلب، 60% ممن سجلوا للحج هم من الذكور، و40% إناث.
إلى ذلك بدأت «الحج» استعدادات مبكرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية، للتأكد من جاهزية خطط ومسارات نقل الحجاج، كما أنهت المرحلة الأولى من تخصيص المخيمات لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، وتستمر في عمليات التخصيص حتى نهاية هذا الأسبوع، استعدادا لمرحلة التجهيز وفق الاشتراطات الصحية، والمعايير التي تحقق جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأعلنت وزارة الحج في وقت سابق قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب جائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، للحاصلين على اللقاح، والخالين من الأمراض المزمنة.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط السبت الماضي، أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.
ضوابط تنظيمية لحج 1442:
- 60 ألف حاج إجمالي أعداد الحجاج للمواطنين والمقيمين
- خلو الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج من الأمراض المزمنة
- الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح
- وفق الضوابط والآليات المتبعة لفئات التحصين
- (محصن، محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، محصن متعاف من الإصابة)
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