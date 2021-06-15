شكرا لقرائتكم خبر مصحف مرئي لصلاتي التراويح والتهجد من محراب الكعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد المصحف المرئي مصحفا نوعيا يخرج مصورا للمرة الأولى، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقا مرئيا لسور القرآن الكريم كاملا مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.
ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام في الشهر الكريم في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.
وعبر السديس عن شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج هذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، سائلا المولى - عزوجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.
يضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام
- عبدالرحمن السديس
- ماهر المعيقلي
- عبدالله الجهني
- بندر بليلة
- ياسر الدوسري
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