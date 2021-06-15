الصحة: عدوى كورونا تزداد في التجمعات وعلى الجميع التقيد بالتدابير

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1269إصابة جديدة، وشفاء 1014 حالة فيما بلغت الحالات النشطة 10314منها 1569 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 468175 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 16حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7606 حالات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الحالات بحسب المناطق:
- 402 مكة المكرمة
- 262الرياض
- 186 الشرقية
- 77 جازان
- 40 القصيم
- 31 نجران
- 27 الباحة
- 25 تبوك
- 19 حائل
- 14 الحدود الشمالية
- 2 الجوف
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