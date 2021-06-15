، اللجنة المنظمة لكأس العرب "قطر 2021" تعلن جاهزية الملاعب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب جاهزية ملعب خليفة الدولي، وملعب جاسم بن حمد بنادي السد، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.
وتتنافس في التصفيات المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.
وتشهد التصفيات سبع مباريات في الفترة بين 19 و25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يومياً، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ملعب خليفة الدولي، تليها في 20 يونيو مباراة تجمع بين عمان والصومال في ملعب جاسم بن حمد، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو في ملعب خليفة الدولي.
ويشهد ملعب جاسم بن حمد يوم 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في ملعب خليفة الدولي، ويجمع ملعب جاسم بن حمد في 24 يونيو بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها ملعب خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.
وستنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 10:04 PMاللجنة المنظمة لكأس العرب "قطر 2021" تعلن جاهزية الملاعب
أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب جاهزية ملعب خليفة الدولي، وملعب جاسم بن حمد بنادي السد، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.
وتتنافس في التصفيات المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.
وتشهد التصفيات سبع مباريات في الفترة بين 19 و25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يومياً، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ملعب خليفة الدولي، تليها في 20 يونيو مباراة تجمع بين عمان والصومال في ملعب جاسم بن حمد، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو في ملعب خليفة الدولي.
ويشهد ملعب جاسم بن حمد يوم 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في ملعب خليفة الدولي، ويجمع ملعب جاسم بن حمد في 24 يونيو بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها ملعب خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.
وستنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.
، اللجنة المنظمة لكأس العرب "قطر 2021" تعلن جاهزية الملاعب ،
المصدر : الخليج 365
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