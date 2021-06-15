، أمريكا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتلقيح ثلثي سكان العالم ضد "كورونا" بنهاية 2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتفقا على تعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب قمة بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، خططاً للعمل معاً بهدف وضع حد لوباء كورونا، وتلقيح ما لا يقل عن ثلثي سكان العالم ضد الفيروس بحلول نهاية عام 2022.

وتعهدت واشنطن والتكتل في بيان مشترك، بتعزيز التعاون لإصلاح منظمة الصحة العالمية، وتعزيز النمو الأخضر، وتعزيز التعاون التجاري، وبناء المزيد من الأمن في العالم، وفقاً لـ"رويترز".