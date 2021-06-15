السعودية | وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في رعاية الحدث الأممي رفيع المستوى لمناقشة ‏الوضع الحالي في ميانمار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في رعاية الحدث الأممي رفيع المستوى لمناقشة الوضع الحالي في ميانمار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:35 مساءً, 15 يونيو 2021 م
المناطق - واس
شارك وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، في رعاية الحدث الافتراضي رفيع المستوى لمناقشة الوضع الحالي في ميانمار والذي كان بعنوان “الوضع الحالي في ميانمار: التداعيات على أقلية الروهينجا”.
وناقش الحضور من المختصين وممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الآثار المتعددة والأبعاد للوضع الحالي في ميانمار على أقلية الروهينجا وتبادلوا الأراء حول السبل الممكنة للمضي قدمًا لحل هذه الأزمة وما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي ليواصل جهوده لتهيئة الظروف المواتية لعودتهم لميانمار بأمن وأمان وكرامة.
شارك في النقاش وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية فولكان بوزكير، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز.
وألقى بيان المملكة في هذا الحدث من جانب الوفد الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم، بحضور رئيس اللجنة الثالثة في الوفد محمد بن عصام خشعان.