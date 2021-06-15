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السعودية | وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يشارك في رعاية الحدث الأممي رفيع المستوى لمناقشة ‏الوضع الحالي في ميانمار

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:35 مساءً, 15 يونيو 2021 م

المناطق - واس

شارك وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، في رعاية الحدث الافتراضي رفيع المستوى ‏لمناقشة الوضع الحالي في ميانمار والذي كان بعنوان “الوضع الحالي في ميانمار: التداعيات على أقلية الروهينجا”.‏
وناقش الحضور من المختصين وممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الآثار المتعددة والأبعاد ‏للوضع الحالي في ميانمار على أقلية الروهينجا وتبادلوا الأراء حول السبل الممكنة للمضي قدمًا لحل ‏هذه الأزمة وما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي ليواصل جهوده لتهيئة الظروف المواتية لعودتهم ‏لميانمار بأمن وأمان وكرامة. ‏
شارك في النقاش وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة للدورة الحالية فولكان بوزكير، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة ‏الجماعية أليس ويريمو نديريتو، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز. ‏
وألقى بيان المملكة في هذا الحدث من جانب الوفد الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم، بحضور ‏رئيس اللجنة الثالثة في الوفد محمد بن عصام خشعان.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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