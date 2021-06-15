السعودية | سفير المملكة لدى فرنسا يستقبل بعثة الكاراتية ويهنئ بالإنجاز الكبير للحامدي

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‏‎قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي التهنئة لبعثة المنتخب السعودي للكاراتيه بمناسبة تأهل البطل طارق حامدي إلى أولمبياد طوكيو 2020 وانتزاعه الميدالية الذهبية وبطاقة التأهل في بطولة التصفيات المؤهلة إلى طوكيو في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم التي اختتمت يوم الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشاد السفير الرويلي خلال استقباله رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري وأعضاء البعثة بالإنجاز الذي تحقق, مبدياً فخره واعتزازه بوجود وفود رياضية في فرنسا وأحد هذه الوفود أبطال لعبة الكاراتيه الذين عودونا على الإنجازات وتشريف الوطن وتحقيق الميداليات المختلفة.

وبارك تأهل اللاعب طارق حامدي, متمنياً له التوفيق في الأولمبياد.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه رئيس البعثة الدكتور مشرف الشهري بما قدمته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا من تسهيلات منذ يوم الوصول، ومتابعة أحوال البعثة.