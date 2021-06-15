شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يحتفي برئيس الدورة الـ76 للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، حفل استقبال لوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وأعرب السفير المعلمي، عن تمنياته للدكتور عبدالله شهيد بالتوفيق في خطوته القادمة، فيما قدم الدكتور عبدالله شهيد شكره وتقديره للسفير عبدالله المُعلمي على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن تطلعه للعمل مع وفد المملكة الدائم خلال الدورة ٧٦ للجمعية العام، كما قدم الحضور شكرهم وامتنانهم لمعالي السفير المعلمي على تنظيم هذه الاحتفالية.