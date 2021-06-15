شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يحتفي برئيس الدورة الـ76 للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المُعلمي، حفل استقبال لوزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد، بمناسبة ‏انتخابه رئيسًا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نائبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة أمينة محمد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة. ‏

وأعرب السفير المعلمي، عن تمنياته للدكتور عبدالله شهيد بالتوفيق في خطوته القادمة، فيما قدم ‏الدكتور عبدالله شهيد شكره وتقديره للسفير عبدالله المُعلمي على هذه اللفتة الكريمة، معرباً عن ‏تطلعه للعمل مع وفد المملكة الدائم خلال الدورة ٧٦ للجمعية العام، كما قدم الحضور شكرهم وامتنانهم لمعالي السفير المعلمي على تنظيم هذه الاحتفالية. ‏