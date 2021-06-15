شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 من عائلة واحدة في حادث انقلاب بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض 8 أشخاص من عائلة واحدة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة عقب انقلاب مركبتهم على الطريق الدائري محافظة الطائف

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف : تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف مساء اليوم بلاغاً يقتضي بوجود انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة وذلك على الطريق الدائري بالطائف وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني ، وعند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به ٨ اصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة ، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.