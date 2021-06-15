شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس» تحذر من استخدام اسمها في إعلانات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جامعة الملك عبدالعزيز من الانسياق وراء الإعلانات عن دورات والتي يروجها عدد من الأشخاص أو الجهات أوالمعاهد وتوحي بشكل غير مباشر بأن الجامعة تعتمد تلك الدورات، حيث أن تلك الدورات غير مرخصة لدى الجامعة وتستغل اسم جامعة الملك عبدالعزيز، حيث روج إعلان مؤخراً عن دورات مكثفة تم استغلال شعار واسم الجامعة في الإعلان عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تخص تحديد المستوى للغة الإنجليزية في المسارين الصحي والعلمي بمبلغ مالي.

ونصحت الجامعة كافة أفراد المجتمع خصوصا شريحة الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء مثل تلك الإعلانات وما يتم ترويجه من قبل أشخاص وجهات غير رسمية ومواقع مجهولة، ويجب أخذ المعلومات من المصادر الرسمية كموقع الجامعة الرسمي (www.kau.edu.sa) والمواقع الإخبارية الرسمية.