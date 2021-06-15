شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل الموهوبة الريم البشير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، الموهوبة الشابة الريم بنت محمد البشير, بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم.

وتسلم سموه من الموهوبة البشير كتابها الذي يحمل عنوان "الغيمة", مشيداً بما تناولته في مجموعتها القصصية وأثر التعليم عليها, إلى جانب حفظها للقرآن الكريم كاملاً.

وأكد أهمية عناية المؤسسات الثقافية والأدبية بهذه الفئة العمرية وتقديم خدمات أكبر لرعاية الموهوبين، بما يدعم ويشجع مناخ الموهبة والإبداع في المحافظة لإيجاد بيئة محفزة، ليكملوا المسيرة في بناء الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة.