شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص قام بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، ارتكب (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن واستيقاف العمالة في عدد من أحياء مدينة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، وقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.