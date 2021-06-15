شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية العلا»: انضمام 2500 مشترك لـ«حمّاية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بانضمام 2500 مشترك ومشتركة من أبناء وبنات العلا وخيبر في المرحلة الثانية من برنامج حمّاية ليكونوا سفراءً في صون وحماية التراث الطبيعي والثقافي.

"حمّاية"، برنامج يهدف لتفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بمحافظتي العلا وخيبر وإشراك شبابها وفتياتها ليكونوا سفراء يؤدون دوراً محورياً في صون تراثها وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.