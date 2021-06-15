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شكرا لقرائتكم مصادرة أكثر من 400 كجم خضروات وفواكه في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15
وحثت الأمانة على التبليغ عن المخالفات على رقم البلاغات الموحد 940.
مصادرة أكثر من 400 كجم خضروات وفواكه في مكة المكرمة
تم ضبطها لدى الباعة الجائلين المخالفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
صادرت بلدية الشوقية الفرعية في منطقة مكة المكرمة، أكثر من 400 كجم خضروات وفواكه تم ضبطها لدى الباعة الجائلين المخالفين.
حملة البلدية:
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي نفذتها البلدية للقضاء على الظواهر السلبية وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.
رقم البلاغات:
وحثت الأمانة على التبليغ عن المخالفات على رقم البلاغات الموحد 940.
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