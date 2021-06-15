مصادرة أكثر من 400 كجم خضروات وفواكه في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

صادرت بلدية الشوقية الفرعية في منطقة مكة المكرمة، أكثر من 400 كجم خضروات وفواكه تم ضبطها لدى الباعة الجائلين المخالفين.

حملة البلدية:

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي نفذتها البلدية للقضاء على الظواهر السلبية وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

رقم البلاغات:

وحثت الأمانة على التبليغ عن المخالفات على رقم البلاغات الموحد 940.

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