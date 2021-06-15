هيئة تطوير الرياض: إيقاف القنوات المائية لتسهيل البحث عن الطفل المفقود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت هيئة تطوير مدينة الرياض على إيقاف 16 قناة مائية؛ لتسهيل عملية البحث عن الطفل المفقود والبالغ من العمر 7 أعوام، والذي سقط أثناء تنزهه مع أسرته في وادي الحاير بالرياض.

هيئة تطوير الرياض تقبل طلب جد الطفل المفقود:

وبحسب ما أدلى به مراسل قناة الإخبارية، فإن جد الطفل المفقود تواصل مع هيئة تطوير الرياض وطلب إيقاف بعض القنوات المائية التي تصب في السد وعددها 16 قناة؛ حتى يسهل البحث عن الطفل المفقود، وهو الأمر الذي قبلته هيئة التطوير، مؤكدة أنها ليس لديها مانع بإيقاف القنوات بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني.

وتواصل فرق الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي البحث عن الطفل فراس المفقود بوادي الحائر بداية من الساعة السادسة من صباح اليوم.

آخر مستجدات البحث عن الطفل المفقود:

وقام الدفاع المدني بوضع دمية تزن 20 كيلوجرامًا صباح الجمعة الماضي في موقع الحادث، وقد وصلت إلى السد، ما يدل على احتمالية وصول جثـة الطفل إلى نفس النقطة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد استعانت بالطائرات بدون طيار والكلاب البوليسية من أجل الوصول إليه، منذ اليوم الأول من تلقي البلاغ من الخميس الماضي

وحاول والد الطفل المفقود فؤاد النهدي، إنقاذ ابنه لحظة سقوطه لكنه لم يستطع بسبب عذوبة الماء وسرعة جريانها وكثافة الأشجار، وشاركت فرق الدفاع المدني في عملية البحث بمشاركة فرقة من الغواصين وطائرات بدون طيار.

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