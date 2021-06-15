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إطلاق أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

إطلاق أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالسعودية

يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستهلك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة.

الدليل: 

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.

مزايا وأهداف: 

وسلطت الضوء على مزايا دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستهلك، كما أوضحت أبرز أهدافه، بالإضافة إلى الجهات المعتمدة، وجاءت كما يلي:


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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