إطلاق أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة.

الدليل:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.

مزايا وأهداف:

وسلطت الضوء على مزايا دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستهلك، كما أوضحت أبرز أهدافه، بالإضافة إلى الجهات المعتمدة، وجاءت كما يلي:



شارك الخبر