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شكرا لقرائتكم إطلاق أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15
إطلاق أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالسعودية
يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستهلك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة.
الدليل:
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.
مزايا وأهداف:
وسلطت الضوء على مزايا دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يعد المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستهلك، كما أوضحت أبرز أهدافه، بالإضافة إلى الجهات المعتمدة، وجاءت كما يلي:
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