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فيصل بن فرحان يلتقي وزيرَي خارجية ليبيا وموريتانيا في الدوحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-15

فيصل بن فرحان يلتقي وزيرَي خارجية ليبيا وموريتانيا في الدوحة

على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء المنقوش، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

التعاون السعودي الليبي

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان 

كما التقى وزير الخارجية اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض نتائج اجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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