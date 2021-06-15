شكرا لقرائتكم خبر قوة 40 ألف لومنز ضوئية تبني «مشاريع مكة» رقميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت فضاء أكبر قبة بلا أعمدة في العالم دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمساحتها الضخمة 34 ألف م2 وبارتفاع 46م، وقطر 210 أمتار، شيد أكبر معرض رقمي على مستوى المملكة، كاسرا التقليدية في نمط المعارض، فمن «بوثات» عرض كلاسيكية، إلى شاشات رقمية تفاعلية ذكية، هكذا كانت فكرة معرض المشروعات الرقمية لمنطقة مكة المكرمة.

المعرض الذي احتل مساحة 15 ألف م2 داخل القبة، شيد في 18 يوما ليكون منارة إشعاع لعطاء تنمية دامت 14 عاما وقف فيها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تفاصيل بناء الإنسان وتنمية المكان.

هالة من الإبهار، تكسو الداخل لهذا المعرض، سيما حين تختلط لحظات الولوج إليه، بصوت أمير مكة وهو يملأ المكان شعرا بقصائده الوطنية وعبر نظام صوتي ينطلق من 85 سماعة وشاشات عرض رقمية ضخمة تنقل الزائر بين مشاريع تنمية مكة في نحو 1000 م2 من الأفلام المتحركة التي تقدم مشاريع التنمية في المنطقة بالصوت والصورة والأرقام، فيما تهبط من سماء القبة إشاعات ضوئية عبر نظام «الإسقاط الضوئي» ومن خلال 120 نقطة تعليق علوية، 72 جهاز بروجكتر رقمي بقوة ضوئية تجاوزت 40 ألف لومنز تساندها 450 جهازا ضوئيا تعمل من خلال 18جهازا من الخوادم الرقمية وتمر في نحو 20 ألف كيبل من الألياف الضوئية مد لتشييدها 30 ألف كيبل طاقة، لتكون مساحة هذا الإبهار الضوئي بما يعادل 5000 م2 في كافة جوانب المعرض الرقمي.

المعرض الرقمي الذي خلق مساحة إعجاب واسعة في أوساط زائريه، كان مستقل البناء والتجهيز عن إمكانات «القبة» التي جهزت بنظام صوتي عالمي لكن كانت الرؤية الإخراجية للقائمين على تنفيذ المعرض أن يكون العمل تحديا جديدا ومستقلا ومخرجا جديدا في تنمية القدرات البشرية في صناعة مستقبل رقمي يليق بمكة المكرمة ويجعل من إنسانها ومكانها مثار دهشة ومصدر فخر واعتزاز وهو الأثر الانطباعي الكامن في ذوات كل من غادر بوابة المعرض بعد رحلة ماتعة لا يملك في تلويحة وداعه إلا أن يصفق ولسان حاله «ارفع رأسك أنت سعودي».

قبة جدة «سوبردوم»:

