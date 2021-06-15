خالد الفيصل يتوج الفائزين في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك لدى حضوره الحفل الختامي لفعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، والذي استمر أسبوعا.

وكرم أمير مكة الفائزين في مسارات تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، من بينها مسار الحج والعمرة حيث فاز كل من تطبيق «ارشدني» من جامعة جدة، والذي يهدف إلى إلزام جميع الحملات المعتمدة في الحج والمصرح لها بالتسجيل فيه ليسهل على الحاج اختيار الحملة المناسبة له، كما يقوم بتنظيم الحشود من خلال إرسال تصاريح تسمح للحاج بالذهاب لأي مشعر من مشاعر الحج لأداء نسكه ومتابعته وتطبيق «التجويد الرقمي» من جامعة أم القرى والهادف إلى أتمتة مراقبة رحلة الحاج والمعتمر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشهد الأمير خالد الفيصل الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان «الإعلام والإعلان والخدمات في ظل الرقمنة»، تحدث فيها كل من نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومدير مركز المعلوكات الوطني الدكتور عصام الوقيت، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، ورئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني، والرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد الخريجي، وأدارها مفرح الشقيقي.

البطاقة الذكية

‏وأكد الدكتور عبدالفتاح مشاط خلال الجلسة أن حج هذا العام سيشهد نقلة نوعية في استخدام البطاقة الذكية لتكون رحلة الحاج من بدايتها وحتى نهايتها بشكل رقمي، كاشفا عن تسجيل أكثر من 450 ألفا عبر البوابة الالكترونية التي تم إطلاقها قبل عدة أيام.

فيما أوضح مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن التقنية تلعب دورا محوريا في كل مجالات الحياة، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات عملت على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الأنظمة الرقمية من قبل وصولهم إلى المملكة.

وأشاد بتجربة الهيئة مع وزارة الحج في رمضان الماضي عن طريق تصاريح العمرة والدخول إلى الحرمين الشريفين والتي أثبتت نجاحها، كاشفا عن وجود أفكار لتسهيل أعمال وزارة الحج في التفويج والبطاقات الذكية وكاميرات المراقبة التي تسهم في خدمة الحجيج، كما كشف عن مبادرة تفعيل الذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة للبحث عن المفقودين والتي تعزز العمليات الأمنية.

ونوه الدكتور توني تشان إلى أن الجامعة بالشراكة مع إمارة مكة نفذت تحدي كاوست والذي نتج عنه العديد من المخرجات التي تعزز التحول الرقمي.

الصحيفة الورقية

وأفاد رئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني بأن التحول الرقمي في الصحافة طال المحتوى الإعلامي، مؤكدا أن المنتج الرقمي (الصحيفة الورقية) لن ينتهي لوجود قراء يفضلون القراءة عبر الصحف إضافة إلى المعلنين، مرجعا سبب انحسار الصحف الورقية في المملكة أكثر من الدول الأخرى إلى نزول الورقي بشكل عام، وأزمة كورونا التي أثرت على شركات التوزيع.

وشهدت الفعالية خلال الأيام الثلاثة الماضية تجمع 30 فريقا تمثل طلابا وطالبات من 11 جامعة وكلية جامعية من محافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة، قدموا من خلالها عددا من المشاريع.

وتعد فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، في قبة جدة، والتي انطلقت يوم الأحد ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي.

الفائزون في مسارات تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي:

