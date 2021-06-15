الكناني يحتفي بقران أحمد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل عبدالله بن سعيد الكناني معرف قرية الصداق بمحافظة المندق بعقد قران نجله المهندس أحمد من منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بجدة، على كريمة أحمد بن سعيد الزهراني مشرف القيادة المدرسية بتعليم جدة. واقتصر الحفل على الأهل والعائلة نظرا للأوضاع الحالية وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.



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