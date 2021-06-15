إزالة عقارات مخالفة وإعادة فتح أحد شوارع جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ثلاثة عقارات بنطاق البغدادية كانت سببا في تعطيل أحد الشوارع بالنطاق، حيث جرى إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري. وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية أزالت العقارات المخالفة وأعادت تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات، بعد فترة توقف طويلة.



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