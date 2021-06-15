شراكة لدعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد الحارثي، بمقر الأمانة أمس، اجتماعا مع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني؛ لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة التي يقدمها الصندوق.

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