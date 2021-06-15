شكرا لقرائتكم خبر دعوة ملاك المدارس الأهلية والعالمية للإعلان عن التوظيف على «طاقات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما دعا ملاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، فضلا عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدارس الأهلية والعالمية وفقا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.
وتأتي دعوة (هدف) في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل.
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